Os trabalhadores dos Correios de Rondonópolis aderem a partir desta quinta-feira (27) a greve que ocorrerá por tempo indeterminado em todo o Brasil. A possibilidade de privatização e demissões, o fechamento de agências e o “desmonte fiscal” da empresa, com diminuição do lucro devido a repasses ao governo e patrocínios, são os principais motivos para a mobilização, diz a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares (Fentect). A reportagem completa você confere na edição desta quinta-feira do Jornal A TRIBUNA.