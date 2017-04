JUÍZA AUTORIZA USO DE DRONE EM PRESÍDIO I

A juíza Selma Arruda, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, autorizou a direção da Penitenciária Central do Estado, no Bairro Pascoal Ramos, em Cuiabá, a usar um drone que foi apreendido por agentes prisionais, em fevereiro deste ano, no reforço da segurança do presídio. O pedido foi deferido no dia 19 deste mês e a decisão foi cumprida anteontem (28), quando o drone passou a ficar sob responsabilidade do diretor da PCE, Roberval Ferreira de Barros.

JUÍZA AUTORIZA USO DE DRONE EM PRESÍDIO II

O drone foi usado, no dia 10 de fevereiro, para levar oito celulares a presos dentro da unidade prisional, sendo capturado pelos agentes da PCE. Na ocasião, dois homens foram presos. Eles foram localizados na esquina do presídio, de onde controlavam o aparelho. No pedido formulado à Justiça, a direção da PCE alega que o drone será utilizado pelos agentes da própria penitenciária para “fortalecimento da segurança e vigilância da unidade, evitando, ainda, a deterioração do bem apreendido, fortalecendo o aparato estatal, focado no combate à criminalidade”.

SUPERSALÁRIOS I

Uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), proferida semana passada, dá margem para o pagamento de “supersalários” a servidores públicos em Mato Grosso. Mesmo que a soma dos salários ultrapasse o teto de R$ 33,7 mil, nada pode ser descontado e não caracteriza ilegalidade. Na prática, só legaliza o que sempre aconteceu, já que as notícias de gente ganhando rios de dinheiro no serviço público não são de hoje.

SUPERSALÁRIOS II

Esta é apenas uma das coisas muito erradas que acontecem no Brasil. Uma coisa é se matar de estudar, passar em concurso público e conseguir uma ótima remuneração por mérito. Outra é ganhar salários faraônicos enquanto a maioria da população tem que viver com salários irrisórios. O povo sofre com a crise, os empresários estão lutando para se manter, mas alguns sempre vão continuar com privilégios.