ROUND I

Na briga entre Taques e o presidente do TCE, conselheiro Antônio Joaquim, o 1º round foi vencido pelo “govis”. O desembargador José Zuquim Nogueira, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT), negou o pedido do TCE que tentava acessar dados sigilosos da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz). O desembargador afirmou que a ação estava “travestida de interesses políticos”.

SEM CARGOS

Já estamos em maio e a “troca de favores” entre Paço Municipal e Câmara de Vereadores parece que não andou. Chega à coluna que até o momento os cargos solicitados pelos vereadores e prometidos pelo prefeito ainda não foram atendidos. Ao que parece, Zé Carlos colocou os pedidos na pilha de papeis em sua mesa e não atendeu sequer os vereadores de sua base.

EM APOIO

O deputado federal Adilton Sachetti (PSB) saiu em defesa do correligionário, deputado federal Fábio Garcia, destituído da presidência do diretório do PSB em Mato Grosso após votar favoravelmente a proposta de reforma trabalhista. Sachetti manifestou solidariedade ao correligionário, ao ressaltar que não cabe ao partido exigir que parlamentares votem de acordo com sua linha de pensamento e não por posição individual.

CONTRABANDO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu ontem (28), durante uma abordagem de rotina na BR-364 próximo a Pedra Preta, um caminhão com placas de São Luís (MA) com mais de 600 mil carteiras de cigarros contrabandeados do Paraguai. O motorista e o carona foram detidos e encaminhados junto com o material para a Delegacia da Polícia Federal. A carga foi avaliada em mais de R$ 2 milhões.

JOGO PESADO

A deputada estadual Janaina Riva (PMDB) classificou como “decepcionante” a rejeição da emenda ao relatório final da CPI das Obras da Copa, que acrescentava itens como o pedido de rescisão do contrato firmado entre o Governo e o consórcio VLT. O documento foi aprovado por unanimidade, porém sem acrescentar a emenda, que teve parecer contrário da Comissão de Constituição de Justiça (CCJ). Para ela, o Executivo Estadual “jogou pesado” para garantir a continuidade do consórcio, composto pelas empresas Santa Bárbara, CR Almeida, CAF Brasil Indústria e Comércio, Magna Engenharia Ltda. e Astep Engenharia Ltda.