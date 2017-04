NOVA TEMPORADA

DO JÚRI EM MAIO I

A segunda temporada de julgamentos do Tribunal do Júri de Rondonópolis, neste ano, está prevista para ocorrer durante o mês de maio. A informação é da 1ª Vara Criminal, que tem como titular o juiz Wladymir Perri, presidente do Tribunal do Júri.

Conforme informado, serão priorizados os julgamentos de réus que estão presos. Neste ano, os julgamentos do Tribunal do Júri tiveram início no mês de fevereiro com uma novidade apresentada pelo juiz Wladymir Perri, que decidiu diferenciar a forma com que se realiza julgamentos em Rondonópolis. Três sessões do júri foram em bairros da cidade.

TUMULTO

Trânsito completamente travado na manhã de ontem (27) na região central da cidade devido a obras que estão sendo realizadas pelo Município. Obras são sempre bem vindas, mas a falta de avisos sobre o bloqueio de ruas e desvios necessários para que os condutores cheguem aos seus destinos não. Além disso, a população também sente a falta dos agentes de trânsito organizando a situação, ao menos nos horários de pico.

CONTRA A GREVE

A Associação Comercial Industrial e Empresarial de Rondonópolis (ACIR) em consonância com a Federação das Associações Comerciais de MT (FACMAT) e a Confederação das Associações Comerciais do Brasil (CACB) não apoia a greve geral anunciada para acontecer nesta sexta-feira (28), convocada contra as reformas da Previdência e Trabalhista. Para o presidente da ACIR, Juarez Orsolin, a atualização dos textos das leis é muito importante para que o município e o país possam voltar a se desenvolver e os trabalhadores terem seus direitos garantidos. “A força do trabalhador é que faz gerar a riqueza da economia e vai fazer o país voltar a crescer”, disse Juarez.

DIZ O DITADO…

Um dos ganhadores do bolão da mega sena, o prefeito de São Pedro da Cipa, tem boa condição financeira, assim como no ano passado José Geraldo Riva Júnior, filho do ex-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), José Riva, foi um dos ganhadores de um concurso. Já quem conta moeda para fazer uma aposta simples, não consegue nem resgatar o investimento de R$ 3,50. Bem diz o ditado “a água só corre pro mar”…

BAZAR DOS NOIVOS

A Associação de Senhoras Rotarianas (ASR) realiza nos próximos dias 6 e 7 de maio o Bazar dos Noivos, que acontecerá no auditório da Escola Estadual Sagrado Coração de Jesus. No sábado (6) o bazar acontece das 8h até as 17h, e no domingo das 8h até as 12h. Na oportunidade, camisas, acessórios ternos e vestido de noiva serão vendidos com preços especiais e ofertas imperdíveis. Os recursos arrecadados serão destinados a manutenção de projetos sociais.