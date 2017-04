UNS VÃO…

A Prefeitura de Rondonópolis atendeu recomendação do Ministério Público do Estado (MPE-MT) e exonerou Maria Elisiane Correia, gerente de Recursos Humanos da Secretaria de Saúde, que é esposa do secretário de Habitação Paulo José Correia, bem como Diogo Rezende, servidor contratado em comissão pela Secretaria de Receita, que é filho da gerente do Departamento de Folha de Pagamento, Maria de Fátima Rezende. A motivação da recomendação foi devido a prática de nepotismo.

OUTROS FICAM…

Já a procuradoria-geral do Município resolveu manter nos cargos em comissão o casal Éder de Oliveira, assessor de gabinete I na Secretaria de Governo, e de sua esposa Izalba Diva de Albuquerque, secretária Municipal de Saúde. Os dois são servidores concursados do Município e não são subordinados um ao outro, explicou a procuradoria ao MPE, que aceitou o argumento e arquivou o caso.

PROTESTOS

Assim como durante o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff os políticos locais que votariam contra tiveram suas imagens expostas pela cidade, agora, com as polêmicas reformas propostas pelo Governo, os que votam a favor também estão sendo lembrados. Para a manifestação de amanhã (28), parece que vai sobrar até para os vereadores que fazem parte da base dos deputados estaduais e senadores locais.

MOÇÃO DE PESAR

Em função do falecimento da esposa do deputado federal Adilton Sachetti (PSB), Rose Sachetti, ocorrido nesta segunda-feira (24/4), a Assembleia Legislativa de Mato Grosso aprovou uma Moção de Pesar para a família e amigos da mesma. A homenagem póstuma atende a uma indicação dos deputados estaduais Ondanir Bortoloni, o Nininho, e Sebastião Rezende. Rose vinha tratando de uma leucemia e o corpo dela deve ser cremado hoje (27/4), em São Paulo (SP).

SORTUDO EM JACIARA

O município de Jaciara, em Mato Grosso, com pouco mais de 26 mil habitantes, tem um novo milionário. É de lá a única aposta que acertou as seis dezenas dezenas do concurso 1.924 da Mega-Sena, e levou R$ 101,5 milhões. O sorteio foi realizado na noite desta quarta-feira (26) em Franco da Rocha (SP). As dezenas sorteadas foram: 12 – 16 – 30 – 52 – 53 – 58. A quina teve 188 acertadores; cada aposta levou R$ 41.109,03. Outras 11.382 apostas acertaram a quadra, com R$ 970,01 para cada uma.