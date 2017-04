POLÍCIA CIVIL DE LUTO

Faleceu ontem, por volta das 6h, no Hospital Materclin, em Rondonópolis, o policial civil aposentado Lauri Neris de Souza. Ele tinha 81 anos e a causa da morte foi diagnosticada como falência múltipla de órgãos em consequência de um câncer. Lauri Neris era baiano de Santa Maria da Vitória. O seu corpo está sendo velado em uma das capelas do Cemitério da Vila Aurora, onde ocorre o sepultamento nesta quarta-feira (26), às 9h. Ele deixa esposa, filhos e netos.

HOMENAGEM MERECIDA I

O prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) sancionou a Lei nº 919, que denomina o espaço destinado para as atividades de imprensa, no Estádio Municipal Engenheiro Luthero Lopes, “ESPAÇO DE IMPRENSA ANTÔNIO DE SOUZA ROCHA FILHO – RADIALISTA ANTÔNIO CARLOS”. A homenagem é mais que merecida em memória a alguém que tanto contribuiu para o rádio e o esporte em Rondonópolis.

HOMENAGEM MERECIDA II

A única coisa que não combinou com a homenagem foi o fato da área de imprensa do Luthero Lopes estar completamente destruída, conforme já mostrado por diversas vezes pelo A TRIBUNA. As instalações são tão precárias que chegam a prejudicar o trabalho dos jornalistas. Espera-se que a Prefeitura solucione o problema o quanto antes, até para que o local seja digno do nome importante que recebeu.

PEDRO X ANTONIO I

Após o Tribunal de Contas protocolar ação na Justiça para garantir a realização de auditoria no controle de exportação de competência da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), o clima entre o governador Pedro Taques e o presidente do TCE-MT, conselheiro Antônio Joaquim, esquentou. Acontece que o “govis” não gostou da ação do TCE, e acusou Antônio Joaquim de usar o órgão como palanque eleitoral.

PEDRO X ANTONIO II

Taques classificou os recentes atos praticados por Antônio Joaquim como “politiqueiros” e “midiáticos”. O governador também lembrou das denúncias envolvendo o TCE e até que o órgão teria permitido as negociatas do governo Silval Barbosa. Já o conselheiro Antônio Joaquim classificou como “desproporcional” a reação do governador Pedro Taques. “Não há sentido em desqualificar o trabalho do TCE”, disse. A briga é de gente grande, mas é bom ressaltar no fim das contas que algumas verdades foram ditas.

AINDA SOBRE O PAI…

A disputa pelo título de “pai da Unemat” continua tão acirrada, que ontem (25) teve gente disputando corrida. Acontece que uma reunião quase “secreta” na Prefeitura com a presença da reitora da Universidade, Ana Maria Di Renzo, aparentemente não foi informada para todos os “pais”. Resultado, alguns “pais” chegaram tão rápido no Paço Municipal quando a notícia se espalhou, que estavam com a aparência de ter disputado uma maratona. Pelo menos deu tempo de fazer o famoso papagaio de pirata nas entrevistas.