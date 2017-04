IRONIA I

Um buraco que se abriu em plena Rua Dom Pedro II, uma das mais movimentadas de Rondonópolis, ganhou as redes sociais e acabou virando piada. Tudo isso pelo fato de estar bem próximo ao painel eletrônico que fica no Paço Municipal e anuncia há alguns dias o prazo final para o pagamento do IPTU. Pura ironia! Não bastasse isso, na placa utilizada para alertar os motoristas sobre o buraco estava escrito “ponte interditada”, e os condutores que seguiam pela Dom Pedro acabavam desviando por acreditar que a ponte sobre o Ribeirão Arareau estava com o tráfego interrompido.

IRONIA II

Durante o fim de semana houve um verdadeiro festival de motoristas buscando vias alternativas para não passar pela “ponte interditada”, especialmente no período noturno, quando a visibilidade é menor. Ou é muito amadorismo dos responsáveis pela sinalização, ou então estão faltando placas no Município para sinalizar tantos problemas e todos os meios estão sendo utilizados. O buraco, que apareceu ao menos desde o último sábado (22), foi tapado na tarde de ontem (24) pela Coder. Demorou, se levarmos em conta a quantidade de veículos que passa pelo local.

ESCOLA AGRÍCOLA

Deve ser votado hoje, durante a sessão ordinária da Câmara Municipal, um projeto de autoria do vereador Juary Miranda (SD), que cria em Rondonópolis uma Escola Técnica Agrícola. De acordo com o parlamentar, após implantada, toda a produção da escola agrícola será destinada para o consumo da unidade e também na geração de renda. “A instalação de uma escola com este fim em Rondonópolis é necessária para atender a demanda de alunos existente para o setor agrícola. Além disso, a instituição também funcionaria como uma cooperativa oportunizando aprendizado aos filhos de produtores rurais e o fortalecimento do setor”, argumenta.

VAGAS

O Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) está com inscrições abertas para 35 vagas no curso técnico em administração, na modalidade do Programa de Educação de Jovens e Adultos (Proeja). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 10 de maio no campus do instituto, na Vila Mineira, ou no saguão da Câmara Municipal. As aulas estão previstas para iniciar no dia 5 de junho.

ESTUDANTE QUE FEZ SEXO COM CADELA É PRESO I

A Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema), da Polícia Judiciária Civil da Capital, deu cumprimento ao mandado de prisão, decretado contra o estudante Emerson Fernandes Pedroso, indiciado por maus tratos de animais e associação criminosa. A Polícia Civil suspeita que ele seja membro de um grupo de zoófilos – pessoas que têm atração e envolvimento sexual com animais de outras espécies.

ESTUDANTE QUE FEZ SEXO COM CADELA É PRESO II

O mandado de prisão foi cumprido pelos policiais da Dema, no começo da noite de ontem (24.04). O estudante será interrogado pelo delegado, Gianmarco Paccola Capoani, e após encaminhado ao Sistema Prisional para o cumprimento da prisão de 5 dias, expedida pela Vara Especializada do Meio Ambiente, no final da tarde desta segunda. O rapaz aparece em imagens mantendo relação sexual com uma cadela. O vídeo circulou na semana passada nas redes sociais e causou revolta na sociedade e em diversas Organizações Não-Governamentais (Ongs) de proteção aos animais. O suspeito tem quatro cães, dos quais dois a Polícia Civil conseguiu resgatar na noite de sábado (22). A cadela que aparece na filmagem ainda não foi encontrada.