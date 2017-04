COMBUSTÍVEIS MAIS CAROS NAS REFINARIAS I

A Petrobras anunciou na noite de ontem (20) um reajuste no preço dos combustíveis nas refinarias. A estatal aumentou o valor do diesel em 4,3% e da gasolina em 2,2%, em média. Os novos valores já valem a partir desta sexta-feira (21). De acordo com a estatal, se o reajuste for integralmente repassado e não houver alterações nas demais parcelas que compõem o preço ao consumidor final, o diesel pode subir 2,9%, ou cerca de R$ 0,09 por litro, em média, e a gasolina, 1,2%, ou R$ 0,04 por litro, em média, nas bombas.

COMBUSTÍVEIS MAIS CAROS NAS REFINARIAS II

O aumento, segundo a Petrobras, se deve à elevação dos preços dos derivados nos mercados internacionais desde a última decisão de preço, que mais que compensou a valorização do real frente ao dólar, e por ajustes na competitividade da estatal no mercado interno.

ATRITOS I

No Paço Municipal não se fala em outra coisa se não em atritos entre a equipe de governo do prefeito Zé do Pátio. Parece que, um “cidadão” que adora barrar os jornalistas, andou também se estranhando com uma Secretária Municipal. Até processo por danos morais é cogitado, contou um passarinho à coluna… Parece que o cão de guarda do gabinete andou se excedendo um pouquinho.

ATRITOS II

Não é a primeira vez que conversas sobre conflitos entre membros do governo são ecoadas pelos quatro cantos da cidade. De duas uma: ou o bicho está pegando na batalha de egos e de busca pelo poder, ou então tem muita gente com tempo livre para fofocar. Não dá para duvidar de nenhuma das hipóteses.

FALANDO EM GESTÃO

Até o momento não se tem notícias sobre o possível cumprimento de uma recomendação feita pelo Ministério Público Estadual, sobre ocorrência de nepotismo na gestão Municipal. O que se sabe, até o momento, é que tanto os secretários quanto seus cônjuges continuam trabalhando e recebendo. Ao que parece, o prefeito “deu os ombros” para a recomendação.

SEXO COM CADELA: MP SE MANIFESTA POR PRISÃO

O Ministério Público deu parecer favorável ao pedido de prisão temporária do estudante universitário Emerson Fernandes Pedroso, de Cuiabá, que fez um vídeo mantendo relação sexual com uma cadela e divulgou nas redes sociais. A promotora de Justiça Ana Luiza Ávila Peterline de Souza, que atua na 15ª Promotoria de Defesa do Meio Ambiente da Capital, manifestou-se favorável ao pedido de prisão, bem como pelo pedido de busca e apreensão na residência do acusado, morador do bairro Pedra 90.

SEXO COM COM CADELA: MP SE MANIFESTA POR PRISÃO

Segundo a promotora, “não resta dúvida sobre o cabimento da prisão temporária neste momento, sendo necessária para a completa elucidação dos crimes e colheita das provas”. O caso ganhou repercussão nacional desde a tarde de quarta-feira (19), depois que o estudante de odontologia publicou em sua página nas redes sociais o vídeo onde fazia sexo com a cadela de estimação no banheiro de sua residência.