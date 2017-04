DIA DO EXÉRCITO

O 18º Grupo de Artilharia de Campanha (18º GAC) realizou ontem (19) uma solenidade em comemoração ao aniversário do Exército Brasileiro. Durante toda a semana, palestras em escolas e universidades, celebração religiosa e homenagens com a presença de militares, autoridades e familiares foram realizadas para comemorar os 369 anos da organização.

FERIADO PROLONGADO I

Desde a zero hora de hoje (20), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza a Operação Tiradentes, com reforço no policiamento ostensivo e preventivo nas rodovias federais durante mais um feriado prolongado. O excesso de velocidade, conforme noticiado na edição de ontem (19) do A TRIBUNA, foi a infração mais registrada na região de Rondonópolis durante a Operação Semana Santa, na última semana.

FERIADO PROLONGADO II

Conforme a PRF, em todo o País as mortes registradas na rodovias ocorreram em sua grande maioria na volta do feriado. Pressa e cansaço são alguns dos elementos apontados como causadores dos acidentes, por isso, nunca é demais lembrar que toda a prudência ainda é pouco. Na região, os radares móveis estarão a postos em pontos estratégicos para flagrar os apressadinhos.

ACORDO DE MEIO MILHÃO I

Investigado na Operação Sodoma por ter pago cerca de R$ 17,6 milhões em propina na gestão do então governador Silval Barbosa (PMDB) para não ter seu contrato com o Estado encerrado, o empresário Willians Paulo Mischur, dono da empresa Consignum, aceitou pagar R$ 500 mil para não ser processado, na esfera cível, pelos crimes que já admitiu em juízo ter praticado.

ACORDO DE MEIO MILHÃO II

Ele firmou assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público Estadual (MPE) no qual se compromete a efetuar o pagamento de meio milhão a ser destinado para aquisição de produtos e serviços para o MT – Hemocentro. Em contrapartida, o órgão promete não ingressar com qualquer ação contra o empresário na esfera cível, seara jurídica onde o Ministério Público costuma pedir a condenação de réus para ressarcir o erário, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o poder público.

COBRANÇA DE ICMS MANTIDA

Foram suspensas liminarmente as ações que questionam a legalidade da cobrança de ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e transmissão de energia elétrica. A decisão é do presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desembargador Rui Ramos Ribeiro. Essas taxas são cobradas de grandes consumidores que adquirem eletricidade diretamente das geradoras, mas usam a rede comum de fornecimento.