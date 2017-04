CAINDO I

A popularidade do prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) anda caindo em seus principais redutos eleitorais, pelo fato de sua gestão estar caminhando com muita lentidão. Em alguns bairros, já é possível encontrar muitos eleitores do prefeito insatisfeitos com os primeiros 100 dias de governo. As principais reclamações, claro, são referentes aos serviços para qual a Coder é (ou ao menos deveria) ser contratada para executar.

CAINDO II

Na região do Mathias Neves, por exemplo, em que vivem milhares de famílias, as reclamações vão desde terrenos abandonados, lixo acumulado, ruas sujas, água servida, até a falta de iluminação pública. Parece, para tentar exemplificar, aquelas imagens que nos acostumamos a ver somente pela televisão, em cidades na região nordeste em que o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) praticamente é zero. É preciso um choque de gestão, ou então aqueles que dedicaram seus votos ao prefeito, vão começar a debandar…

FILHO DE QUEM?

Nesta fase tão crucial da vinda de um núcleo da Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat) para Rondonópolis, tem chamado muito a atenção a quantidade de “pais da Unemat” no mercado. É muita gente disputando o mérito. A disputa foi tanta ontem que os jornalistas da cidade ficaram com os ouvidos zunindo de tanto o telefone tocar, após o anúncio de que a Unemat realmente chegará. Vereadores, deputados e seus assessores pareciam desesperados pela divulgação do fato. Esperamos, de coração, que essa urgência seja apenas por estarem muito felizes pelo fato da cidade receber mais uma universidade, do que para tentar aparecer para o eleitorado.

SEDUC IRÁ CERTIFICAR PROFISSIONAIS DE LIBRAS-LÍNGUA PORTUGUESA I

A Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc) abrirá as inscrições para o Atestado 2017/01, com a finalidade de averiguar e certificar a aptidão na interpretação da Libras-Língua Portuguesa (Intérprete Educacional) e no Ensino da Língua Brasileira de Sinais (Instrutor), voltado para a área da Educação.

SEDUC IRÁ CERTIFICAR PROFISSIONAIS DE LIBRAS-LÍNGUA PORTUGUESA II

Conforme o edital, as inscrições começam no dia 24 de abril e seguem até o dia 28, pelo site da Seduc. A prova objetiva para candidatos ouvintes e surdos acontece no dia 4 de maio, às 13h. Já a prova prática será no dia 5 de maio. A prova prática levará em consideração, por exemplo, a interpretação simultânea da Língua Portuguesa para Libras e interpretação de Libras para Língua Portuguesa.

9º LEITÃO NO ROLETE I

O 9º Leitão no Rolete, evento beneficente em prol da Associação dos Pacientes Oncológicos de Rondonópolis (APOR) e Santa Casa de Misericórdia, será realizado no dia 30 de abril, a partir das 11h, no Centro de Eventos Santa Terezinha. A ação é realizada pelo Rotary Club e pela Associação dos Engenheiros Agrônomos de Rondonópolis (Aeagro).

9º LEITÃO NO ROLETE II

A comunidade rondonopolitana pode colaborar adquirindo um ingresso no valor de R$ 50 para participar do almoço e ajudar a associação e a Santa Casa. Crianças até 08 anos de idade não pagam. Os ingressos estão sendo vendidos no Centro de Prevenção e Diagnóstico Precoce do Câncer de Mama, localizado na Av. Cuiabá, ao lado da Caixa Econômica Federal, e também na Santa Casa e com os rotarianos e agrônomos envolvidos na ação.