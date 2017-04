BEZERRA E TETÉ TÊM PARTE DOS SALÁRIOS PENHORADA I

O juiz Luiz Octávio Oliveira Saboia Teixeira, da Terceira Vara Cível de Cuiabá, determinou a penhora de 30% do salário do deputado federal de Mato Grosso, Carlos Bezerra (PMDB) e da mulher dele, Aparecida Maria Borges Bezerra, Teté Bezerra, lotada no Ministério do Turismo e ex-deputada estadual, para quitar uma dívida de R$ 7 milhões do casal. Conforme a decisão, o valor deve ser descontado da folha de pagamento de ambos até o pagamento total da dívida.

BEZERRA E TETÉ TÊM PARTE DOS SALÁRIOS PENHORADA II

Conforme consta, a dívida foi contraída pelo casal em 2010 com um engenheiro civil. O montante teria sido investido na campanha dele para a Câmara dos Deputados e dela para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Ambos foram eleitos. Na sentença, o magistrado determinou que a Câmara dos Deputados faça os descontos no salário de Bezerra, sob pena de ser caracterizado crime de desobediência. Quanto a Teté Bezerra, o juiz mandou o Ministério do Turismo proceder com os descontos nos vencimentos, até que o valor seja quitado.

BEZERRA E TETÉ TÊM PARTE DOS SALÁRIOS PENHORADA III

Ainda segundo consta, durante o processo, o deputado e a mulher ofereceram 40 lotes de esmeralda, ações na Eletrobras e um imóvel rural de mil hectares em Sinop, a 503 km de Cuiabá, como forma de pagamento. O credor, no entanto, teria recusado todas as ofertas.

A MAIS DE 200 POR HORA I

Em trechos de rodovias federais onde o limite máximo é de 80 km/h, condutores foram flagrados trafegando em velocidade bem acima da permitida, no feriado de Páscoa, comemorado neste domingo (16). Alguns foram pegos circulando a 200 km/h, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que monitora a velocidade pelos radares eletrônicos. O limite de velocidade em um trecho da BR-364, entre Cuiabá e Jaciara, é de 80 km/h, mas a PRF flagrou veículos trafegando a 107, 132 e 141 quilômetros, por exemplo.

A MAIS DE 200 POR HORA II

Neste feriado, o radar flagrou velocidades ainda mais altas nas rodovias federais que cortam o estado. Imagens registradas pelos radares mostram um caminhão trafegando a 140 km/h, uma motocicleta, a 160 km/h, e dois carros acima de 200 km/h.

A MAIS DE 200 POR HORA III

O excesso de velocidade é uma das principais causas de acidente no país. Segundo a PRF, em apenas um dia de fiscalização em um trecho da BR-364 foram flagradas 201 irregularidades. No feriadão prolongado, segundo balanço parcial, foram registrados oito acidentes nas rodovias estaduais e federais, sendo que em um deles uma pessoa morreu.