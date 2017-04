PROBLEMAS DE SAÚDE II

A defesa do ex-secretário de Estado de Fazenda, Marcel de Cursi, ingressou com um pedido para converter a sua prisão preventiva em prisão domiciliar. Os argumentos são problemas de saúde relacionados a uma crise de cardiopatia (princípio de infarto), a possibilidade de uma hemorragia abdominal e até a pré-disposição para o câncer de próstata. O ex-secretário está preso no Centro de Custódia da Capital (CCC) desde setembro de 2015, quando foi deflagrada a 1ª fase da Operação Sodoma. A solicitação deverá ser analisada pela juíza Selma Arruda, da Vara Contra o Crime Organizado da Capital.

Em janeiro deste ano, Cursi precisou ser internado em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) por conta da doença cardíaca. Na ocasião, ele foi submetido a um cateterismo coronário e exames complementares teriam detectado complicações em outros órgãos. Segundo seus advogados, todavia, “a alta foi dada sem resolver os efeitos causados no fígado, estômago, rins, próstata, carótida e válvula mitral”.

CITADO EM DELAÇÃO

O ex-deputado federal Pedro Henry (PP) foi citado pelo ex-funcionário da Odebrecht José de Carvalho Filho durante depoimento aos procuradores do Ministério Público Federal (MPF). Conforme foi noticiado pela imprensa, o ex-parlamentar foi um dos quatro políticos que teria pedido propina, de R$ 2 milhões, para aprovar uma emenda à Medida Provisória 183, de 2004. Carvalho Filho, no entanto, afirmou que o comportamento de Henry causou estranheza e que por esse motivo resolveu não concluir o negócio. A defesa de Pedro Henry disse na Capital que ainda não teve acesso às informações relacionadas ao ex-deputado federal e que deve se pronunciar assim que tiver conhecimento do teor das acusações.

REAJUSTE DOS

BENEFÍCIOS I

O reajuste dos benefícios aos servidores do Tribunal de Justiça, aprovados em primeira votação pelos deputados estaduais, na semana passada, vão custar aos contribuintes mato-grossenses um gasto extra de R$ 19,351 milhões apenas neste ano. Atualmente, o TJ gasta R$ 66 milhões por ano com o pagamento dos chamados “penduricalhos salariais”.

REAJUSTE DOS

BENFÍCIOS II

Foram aprovados pelos deputados os novos valores do auxílio-creche, auxílio-saúde, auxílio-bolsa e auxílio-alimentação aos magistrados e servidores, além do RGA. De acordo com o estudo de impacto financeiro e orçamentário realizado pelo Tribunal de Justiça e enviado à Assembleia Legislativa para a aprovação dos referidos projetos, o impacto anual dos auxílios será de R$ 19,351 milhões.