DIÁLOGO I

A Polícia Militar (PM) de Rondonópolis promoveu uma reunião com lideranças da região da Grande Vila Operária, com o intuito de apresentar um Plano de Segurança, bem como todas as atividades que são realizadas pelos policiais diariamente pelas ruas da cidade. O intuito foi promover uma aproximação da PM com a população, especialmente os líderes de bairros, que conhecem bem as demandas das comunidades.

DIÁLOGO II

Ponto positivo para a PM de Rondonópolis, que aposta sempre no diálogo. Enquanto pelos noticiários nacionais só chegam notícias sobre conflitos entre policiais e bandidos, mortes de inocentes e tantas outras situações, por aqui temos uma polícia que é admirada e amiga da sociedade. É assim que tem que ser, afinal, a polícia e a população estão do mesmo lado.

SEM RESPOSTA I

Na Câmara de Vereadores as reclamações quanto ao fato do Município e a equipe da gestão não responder os ofícios com os pedidos de informação são muitas. Ao que parece, esta tem sido uma prática comum no últimos tempos. Na gestão Percival, foram várias reclamações do mesmo sentido, algumas reportagens publicadas, e mesmo assim ninguém repassou informações aos vereadores.

SEM RESPOSTA II

Se uma das funções do vereador é fiscalizar a gestão, como fazer se a mesma não envia as informações solicitadas? Já passou da hora da Câmara se impor contra essa atitude absurda, afinal, está passando a impressão de que a Casa de Leis não tem importância alguma para o Paço Municipal. Que tal se impor um pouquinho, pelo menos para dar aquela famosa disfarçada?

ANTES TARDE I

E a Rota do Oeste, empresa que administra a BR-163, resolveu começar a limpar a Travessia Urbana de Rondonópolis. O descaso e abandono promovido pela empresa foi denunciado algumas vezes em nossas páginas e, até que enfim, o mato começou a ser roçado. Em alguns locais, já não dava para ver o outro lado da pista.

ANTES TARDE II

Contudo, a empresa fez questão de lembrar que só irá promover a limpeza a até quatro metros da pista, como prevê o contrato de concessão. O resto, que seria de responsabilidade do Município, vai ficar do jeito que está. E se as coisas não funcionam na iniciativa privada, imagina por meio do Poder Público.