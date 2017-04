DELATADO I

O ex-vereador de Cuiabá, Lúdio Cabral, também faz parte da lista de nomes delatados por membros da Odebrecht na operação Lava Jato. O processo será recebido nas próximas semanas pela Justiça Federal em Mato Grosso. Ao que se sabe até o momento, a citação tem ligação com a campanha eleitoral de Lúdio em 2014 para o Governo do Estado pelo PT.

DELATADO II

O médico publicou uma nota dizendo desconhecer o teor da ação, e disse que se posicionará a respeito quando tiver acesso ao conteúdo. Vale lembrar que Lúdio foi recentemente levado coercitivamente para depor durante a 5ª fase da Operação Sodoma, que apura crimes em Mato Grosso. A coisa está ficando feia para o doutor!

ROUPA SUJA I

Quando publicamente a base de apoio começa a criticar a gestão, é porque as coisas não caminham tão bem da forma como dizem. Os vereadores que apoiam o prefeito Zé Carlos do Pátio estão fazendo críticas duras a equipe do prefeito, especialmente à diretora da Coder, Katiene Salomão, que foi acusada de estar “matando” a Companhia. Lavar roupa suja em público é sinal de que, internamente, o trem já descarrilhou.

ROUPA SUJA II

Não é a primeira vez que a base do prefeito faz críticas a gestão. É óbvio, a função do vereador é legislar, fiscalizar as ações do gestor, independente da posição. Contudo, se a população não está gostando até agora do que viu nos primeiros 100 dias de gestão, saber que nem mesmo eles estão se acertando causa muita preocupação.

INSATISFEITO

O delegado Flávio Henrique Stringueta, que comandou por seis anos a Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) em Mato Grosso, fez um desabafo depois de sua transferência da unidade, e “descascou” contra o delegado-geral da Polícia Civil, bem como contra o secretário de Estado de Segurança Pública. Conforme Stringueta, a remoção foi de cunho pessoal, e ainda completou dizendo que “há uma limitação implícita ao direito de se expressar, não nos sendo permitido contrariar/criticar as ações do Governo e da Sesp”.

REDUÇÃO DE JUROS

Pela quinta vez seguida, o Banco Central (BC) baixou os juros básicos da economia. O Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu ontem (12) a taxa Selic em 1 ponto percentual, de 12,25% ao ano para 11,25% ao ano. Com a redução de ontem, a Selic retorna ao nível de dezembro de 2014, quando também estava em 11,25% ao ano.

INFLAÇÃO CONTROLADA

Nos 12 meses terminados em março, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulou 4,57%. Até o ano passado, o Conselho Monetário Nacional (CMN) estabelecia meta de inflação de 4,5%, com margem de tolerância de 2 pontos, podendo chegar a 6,5%. Para este ano, o CMN reduziu a margem de tolerância para 1,5 ponto percentual. A inflação, portanto, não poderá superar 6% neste ano.