ESGOTO I

Causou alvoroço nas redes sociais dos rondonopolitanos, fotos e vídeos de um possível novo lançamento de esgoto no Rio Vermelho. Conforme a informação que circulou, os dejetos estariam sendo lançados da Estação de Tratamento de Esgoto. Jurou de pé junto, a direção do Sanear, que a espuma vista se dá devido a turbulência da água, e não por ser esgoto. Na autarquia, a informação é de que somente após passar pelo tratamento indicado por órgãos ambientais, como o Conselho Nacional do Meio Ambiente, a água é lançada.

ESGOTO II

Não é demais lembrar que essa mesma direção já foi alvo até de pedido de prisão em um passado recente, devido a poluição do Rio, e por isso a população tem todo o direito de desconfiar. A torcida é para que tenham aprendido com os próprios erros, até porque cometê-los novamente seria uma estupidez absurda.

ESGOTO III

Se não é esgoto na Estação de Tratamento, apesar do mau cheiro denunciado por pescadores, vale lembrar que o problema com a elevatória da Vila Canaã continua. Ainda na gestão passada, publicamos que o excesso de ligações de esgoto sem planejamento por parte da Prefeitura provocaram um colapso na rede que chega até a Canaã, e o lançamento de dejetos seria algo constante. Confirmado por pescadores profissionais da Colônia Z3, o problema continua tal como antes, mas sem obter respostas do Poder Público e da Justiça, bateu o cansaço em denunciar. Sofre o Rio Vermelho.

FALTA DE MÉDICOS

Ao menos nove unidades de saúde básica em Rondonópolis estão com deficiência de médicos neste início de gestão. Postos e Centros de Saúde, como os do bairro Nossa Senhora do Amparo e Jardim das Paineiras, estão sem clínico geral. Com isso, os moradores dos bairros estão sendo remanejados para locais distantes, ou até mesmo ficando sem atendimento. A Secretaria de Saúde promete resolver o problema ainda esta semana.

JOSÉ RAINHA I

Passou por Rondonópolis durante a inauguração da Unidade do Incra, o ex-ativista e hoje mais para político José Rainha Júnior. Líder do MST no passado, ele ficou conhecido nacionalmente após liderar invasões em fazendas no Pontal do Paranapanema, no extremo oeste do Estado de São Paulo, e provocar muitas brigas com o ex-prefeito de Presidente Prudente, Agripino Lima. Ele foi afastado em 2007 do MST e não faz mais parte do movimento desde então.

JOSÉ RAINHA II

Com diversas denúncias e condenações na Justiça, incluindo estelionato, formação de quadrilha e extorsão, José Rainha anda sumido do cenário nacional, e chamou muito atenção vê-lo em Rondonópolis, na presença de diretores nacionais do Incra e políticos. Curiosa presença sim, surpresa pelas companhias, nem tanto.