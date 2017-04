ESTILO SAMPA I

A Prefeitura dá início hoje (9) a um projeto que pretende fechar a Avenida Beira Rio para os veículos aos domingos, deixando a área livre para a prática de esportes e atividades culturais. A ideia, todo mundo sabe, foi copiada do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que implantou este modelo na Avenida Paulista, na Capital, e que deu muito certo. Por aqui, tem tudo para dar também, veremos como a situação vai se desenrolar…

ESTILO SAMPA II

“Só que em Sampa, a Avenida Paulista não tem um pedaço faltando”, já fez a observação uma língua afiada conhecida desta coluna. Isso se deve ao fato que a Avenida Beira Rio segue sem o seu prolongamento, embargado pela Justiça devido as artimanhas do “Barba”. No local, a pista sentido Fernando Correia da Costa tem até cor diferente, devido a terra trazida pelos veículos que chegam da BR-364. “Poderia solucionar o problema antes de inventar mais coisas”, disse a língua afiada.

ESTILO SAMPA III

De certa forma, a língua tem razão no que diz. Mas, vamos torcer para que as duas situações aconteçam: uma Avenida terminada e muita gente curtindo o espaço. Vamos fingir por um momento que a cidade um dia deixará de ter o famoso estilo “varreu apenas aonde o padre passou”.

SUMIDOS I

Alguns políticos da esfera Federal andam um tanto sumidos de Rondonópolis. Há um bom tempo, os figurões não aparecem por aqui, e não se sabe bem porque. Quem aproveita essa ausência são os deputados estaduais, alguns até com base em outras regiões, integrantes de partidos políticos, secretários de Estado… O pessoal tem feito a festa por aqui.

SUMIDOS II

Acontece que enquanto os políticos locais fingem que nem sabem o que se passa em Rondonópolis, outros aproveitam para aparecer em inúmeras reuniões no Paço Municipal, anunciando “Deus e o mundo”. São emendas, verbas, um monte de promessa e o dinheiro que é bom? Isso mesmo, nadinha de nada!

SUMIDOS III

Enquanto uns tomam chá de sumiço, outros aproveitam para usar o atual prefeito como um espécie de palanque para 2018. Anunciar verba é fácil, quero ver é o resultado chegar até a população. É importante lembrar também que as promessas feitas apenas para ganhar mídia, serão cobradas depois da conta de quem está mais perto. Abra-te o olho Zé!

FESTRILHA 2017 I

Os preparativos para a Festrilha 2017 que será realizada em Rondonópolis nos dias 27 e 28 de maio, já estão acontecendo pelas secretarias de Cultura, Esporte e Promoção Social. Na última semana, uma breve apresentação sobre a programação, estrutura e detalhes do evento, foi apresentada à administração municipal. Conforme o secretário de Cultura, Humberto Campos, a festa deve receber 600 participantes de 12 municípios do polo da região Sudeste.

FESTRILHA 2017 II

A programação prevê que o campeão do polo de Rondonópolis disputará a final com os campeões de outros quatro polos. O festival de quadrilhas que ano passado foi realizado no Casario, teve necessidade de um local mais amplo e desta vez migrará para o espaço Rio Vermelho Vivo na região do Jardim Ipanema, que possui arquibancada disponível para 3.400 pessoas.