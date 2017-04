TCC DA BIBLIOTECONOMIA I Começaram, na última quinta-feira (6), as defesas de TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) de Biblioteconomia do campus local da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Logo, de início, a primeira temática foi sobre o papel social do bibliotecário na atualidade. Tema muito polêmico e complexo, nos dias de hoje, em que o movimento e manuseio de inúmeras ferramentas tecnológicas interativas tem exigido maior compreensão dos processos de geração, acesso e uso da informação.

TCC DA BIBLIOTECONOMIA II

A temática rendeu longa discussão entres os membros da Banca Examinadora, composta pela Profa. Dra. Edileusa Pena, Profa. Geisiane Dias de Santana e o orientador, Prof. Me. José Renato da Silva. Ao final, a acadêmica Jussara Mazarelo Pereira de Moraes defendeu seus argumentos e contemplou satisfatoriamente a arguição da Banca Examinadora, sendo contemplada com a nota 9,0. A próxima semana está cheia de expectativas, pois, acontecerão a maior parte das defesas de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação, inclusive a monografia que aborda sobre a “Opinião do Leitor”, um espaço que é cedido pelo Jornal A TRIBUNA ao seus leitores.

MEXENDO NO TIME

Diz o ditado que “em time que está ganhando, não se mexe”. Esse é muito conhecido, e muita gente concorda. Há um bom tempo, a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Rondonópolis, é um time que está ganhando. O trabalho de investigação têm sido muito elogiado, mas ao que parece, a produtiva equipe sofre agora com dois desfalques importantes.

BAZAR BENEFICENTE I

A comunidade do bairro Alfredo de Castro será contemplada com um bazar beneficente hoje (8). A iniciativa é uma parceria da Ação Solidária Adventista (ASA), com a Igreja Adventista do 7º Dia. A diferença deste bazar, é que ele será totalmente gratuito, atendendo a população com roupas infantis, vestuário feminino e masculino e calçados.

BAZAR BENEFICENTE II

O bazar terá início às 16 horas. Será entregue uma senha aos que chegarem no local primeiro, e cada pessoa terá direito a escolher três peças de roupas. Caso tenha crianças, estas devem ser levadas também para escolherem suas peças. Após a ação, será veiculado um filme com pipoca, também gratuitos. O Bazar acontece na Rua 14, Quadra 04, Lote 07, próximo à Conveniência Mato Grosso.

O RIO DE JANEIRO…

Chega a informação à coluna de que as férias fora de época no “errejota” não foram uma exclusividade de um único vereador. Ao que parece, outro legislador andou pegando o mesmo bondinho, mas esperto que é, tratou de manter os registros fotográficos a sete chaves. E tem mais, na badalada Ipanema, pode-se observar também funcionário que exerce cargo de comissão para o Município aproveitando as belezas cariocas. Que maravilha, nem chegamos aos 100 dias de gestão e o descanso merecido já foi ofertado para alguns…