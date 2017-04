CIDADE DOS ATRASOS I

Rondonópolis, definitivamente, é a cidade dos atrasos em obras públicas. Fazendo valer jus à fama, agora o município vive uma “novela” em relação ao funcionamento do aterro sanitário municipal, que vem sendo executado sob responsabilidade da empresa Financial Ambiental, que ganhou a licitação para a coleta e destinação final dos resíduos sólidos de Rondonópolis. A gestão anterior repassou que esperava entregar a obra ainda no final de 2016, mas até agora nada.

CIDADE DOS ATRASOS II

Passados mais de três meses da gestão de Zé Carlos do Pátio, o Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear), sob a presidência de Terezinha Souza, até agora não pronunciou uma vírgula sequer sobre a previsão de entrega do novo aterro sanitário municipal. Enquanto isso, o município continua com antigo “lixão”, na região da penitenciária de Mata Grande. A sociedade merecia ao menos uma posição da real situação da obra, com as pendências ainda existentes. Falta transparência!

TRANSFORMAÇÃO I

Ao que parece, o governador Pedro Taques (PSDB) ainda não conseguiu mudar o panorama vergonhoso da saúde pública em Mato Grosso. Recentemente, Pedro Taques chegou a pedir desculpas para a população por não conseguir solucionar os problemas, mas a informação de quatro meses sem salários para os médicos do Hospital Regional e mais de R$ 13 milhões em repasses atrasados, mostram que o problema está muito longe de acabar.

TRANSFORMAÇÃO II

Vale lembrar, que a situação não é exclusiva de Rondonópolis, outros municípios enfrentam problemas ainda maiores. O governo prometeu em campanha realizar uma transformação no Estado, mas parece não ter priorizado a saúde nesse pacote, já que ela está tão ruim quanto em tempos do seu antecessor, que hoje curte o merecido xilindró. Não adianta pedir desculpas, precisamos de solução.

BURACOS

E a diretoria da Coder resolveu, por fim, “abrir a boca” e contar porque realmente os serviços de tapa buracos estão tão lentos. Conforme o presidente da Autarquia, José Severino, dívidas deixadas pela gestão anterior, especialmente com a Petrobras, estão dificultando os serviços da empresa. A questão, portanto, é financeira. Pelo menos, é o que dizem. A culpa é do “Barba”?

HOMENAGEM

Ainda durante a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Rondonópolis, anteontem (5), além do vice-prefeito Ubaldo Barros, a jornalista Thâmara Carvalho também recebeu uma moção de aplauso pelos serviços prestados em Rondonópolis. Thâmara tem bons anos de contribuição ao jornalismo local. Atualmente é coordenadora de comunicação da Câmara e em sua carreira, além de atuar em órgãos de imprensa, também foi responsável pela comunicação da Prefeitura de Rondonópolis.