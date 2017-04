THIAGO x ADILTON I

O vereador Thiago Muniz (PPS) voltou a criticar, em pronunciamento feito ontem na tribuna da Câmara Municipal, o deputado federal Adilton Sachetti (PSB). Na edição do A TRIBUNA de domingo passado (2 de abril), o deputado federal, que já havia sido criticado em outras duas sessões da Câmara pelo mesmo vereador, reagiu e disse que recebeu essas críticas de forma tranquila e que irá respondê-las com trabalho, ressaltando que não iria perder seu tempo com coisas ínfimas.

THIAGO x ADILTON II

“Ínfimo é o comportamento do deputado o qual vem tratando a cidade com descaso. As emendas dele estão parecendo disco voador. Muita gente diz que existe, mas ninguém vê. Em Rondonópolis, não estamos vendo os resultados do trabalho do Adilton nem como deputado e também nem quando foi prefeito de Rondonópolis. Diante deste quadro, vou continuar cobrando o deputado”, rebateu Thiago Muniz.

MOÇÃO DE APLAUSOS

O vice-prefeito e professor Ubaldo Barros (PDT), foi homenageado ontem pelos vereadores. Ele recebeu uma moção de aplausos pelo resgate do “Rondonfolia”, neste ano, que foi realizado no estacionamento do Estádio Luthero Lopes. A indicação partiu do vereador João Mototáxi (PSL). “O carnaval popular realizado pela Prefeitura de Rondonópolis retornou com uma grande estrutura e exemplo de organização, onde esteve à frente o nosso vice-prefeito, que é um apoiador do esporte e cultura”, justificou o parlamentar.

DE VOLTA A RONDONÓPOLIS

Depois de tomar muito sol em terras cariocas, mas precisamente na badalada praia de Ipanema, quem retornou aos trabalhos na Câmara Municipal foi o vereador Adonias Fernandes (PMDB). Ele esteve na capital carioca curtindo “férias”, ao lado da esposa e amigos entre o dia 1º de abril e anteontem.

POR FALAR EM ADONIAS…

O parlamentar propôs um projeto de lei que trata da implantação da Sala do Vereador no Hospital Municipal Dr. Antônio Santos Muniz (PA), em Rondonópolis. O projeto foi colocado em pauta durante a sessão desta quarta-feira (5) e foi aprovado. Segundo o vereador, a ideia surgiu após identificar uma grande quantidade de denúncias em relação ao setor geral da saúde. Ele explica que um projeto parecido com o que apresentou já foi implantado em Cuiabá e, devido ao êxito, resolveu estender a Rondonópolis.