SARGENTO DA PM CONTINUA NA UTI

O sargento da PM Francisco Assis, de 50 anos, continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Rondonópolis, diagnosticado com síndrome de Guillan-Barré, desencadeada após o mesmo ter zika vírus. O policial, que mora em Cuiabá, estava em Rondonópolis para visitar a mãe doente e acabou adoecendo também. Segundo familiares, ele continua tomando antibióticos para combater a infecção respiratória; e o diabetes permanece alto. Contudo, atestam uma melhora, com a retirada dos sedativos. A família está na torcida agora para que o policial reaja e não precise do segundo ciclo de medicação especial.

FÉRIAS I

Curte férias na Cidade Maravilhosa, acompanhado de muitos amigos, o vereador Adonias Fernandes (PMDB), que inclusive conseguiu tietar o ex-jogador e atual senador da República Romário, que perambulava como sempre pelas praias cariocas. Férias no Rio de Janeiro não poderia ser uma opção melhor, não fosse um pequeno detalhe: que férias?

FÉRIAS II

Ainda ontem (4) foi realizada na Câmara Municipal a Ordem do Dia, momento importante de discussão de projetos que serão levados para a sessão ordinária de hoje (5), cujo vereador é aguardado. Pelo menos publicamente, não há notícias de nenhum afastamento do legislador. Talvez, o recesso parlamentar fosse um melhor momento para se bronzear nas praias cariocas. Mas, com Ipanema e a noite da Lapa, fica difícil competir.

BOATOS I

A Secretaria Legislativa de Comunicação Social da Câmara de Vereadores informou que não existe qualquer projeto tramitando no Poder Legislativo de Rondonópolis que dispõe sobre o atendimento preferencial para vereadores em filas de qualquer estabelecimento. O esclarecimento se deve ao fato de boatos terem sido divulgados em redes sociais, dando conta de que o vereador Beto do Amendoim teria apresentado o projeto, com relatoria do vereador João Mototáxi são mentirosas.

BOATOS II

É nesta hora que o leitor deve ficar atento ao que vê por aí. Existem muitos boatos propagados em redes sociais, e também falsas notícias publicadas. Sair acusando sem ter a certeza de que o fato é verdade, pode acabar ocasionando problemas posteriormente. Por isso, vale sempre a lembrança: informação, só a oficial e com quem tem compromisso com a notícia.

INUSITADO I

Um homem se apresentou espontaneamente na 1ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis ontem (4), afirmando que era foragido da Justiça e que existia um mandado de prisão em aberto contra ele. O fato incomum causou estranheza até nos policiais de plantão, que estão acostumados a ver de tudo, menos ladrão se entregando voluntariamente.

INUSITADO II

Conforme as informações, o homem disse que havia deixado a penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa (Mata Grande) há cerca de 10 meses, que cumpria prisão por roubo e na época foi colocado em liberdade condicional, com uso da tornozeleira eletrônica. No entanto, ele disse que passou a ser ameaçado e acabou retirando o equipamento e fugindo para uma fazenda. Agora, resolveu se entregar e ficar à disposição da Justiça.