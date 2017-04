“ZÉ DA REUNIÃO” I

As más línguas andam dizendo por aí que além do apelido de “Zé do Buraco”, conquistado em sua gestão anterior, o prefeito José Carlos do Pátio (SD) também está ficando conhecido como “Zé da Reunião”. O mandatário do Paço Municipal abre e fecha as portas da Prefeitura todos os dias, concentrando suas atividades em reunião atrás de reunião. Algumas necessárias, outras produtivas e outras apenas para conseguir uma publicidade com o eleitorado.

“ZÉ DA REUNIÃO” II

Lembrando as mais recentes, a realizada ontem (3) sobre o conjunto habitacional Celina Bezerra, que ao menos conseguiu uma sinalização positiva para uma possível retomada das obras. Na semana passada, a reunião com a Rota do Oeste sobre a Travessia Urbana, cobranças sobre situações que estão previstas em contrato, cujo prefeito não tem como desfazer. Talvez em um passado recente, como deputado, poderia ter feito. Agora… parece tarde. Reuniões são importantes, mas é importante ter foco.

BURACOS I

E por falar em “Zé do Buraco”, as cobranças da população quanto a buraqueira nas ruas e Avenidas da cidade não param de chegar. A coluna tem um conselho: abra o jogo prefeito. São mais de 90 dias de gestão e as coisas na Coder não estão funcionando. O que de fato acontece? É falta de dinheiro? É falha da Secretaria de Infraestrutura? É falta de contrato? É problema de gestão? É ineficiência dos diretores da Companhia? Por que razão a Prefeitura não consegue tapar os buracos da cidade?

BURACOS II

Seria muito mais racional por parte da gestão contar para a população porque temos essa deficiência neste momento. A franqueza pode ser um melhor caminho, já que a situação tem desgastado muito a imagem do prefeito. Não queremos pegar no pé, nem tampouco reforçar o apelido, mas a gestão precisa colaborar!

SEM LIVINHO I

O show de funk que aconteceria no último sábado (1) em Rondonópolis, no estádio Luthero Lopes, terminou em muito vandalismo. Revoltados após serem informados de que o cantor MC Livinho não se apresentaria, alguns presentes resolveram promover um quebra-quebra geral. O cantor alega que não recebeu o combinado, já o contratado alega que pagou. No meio da briga, o empresário que alugou os equipamentos para a apresentação ficou no prejuízo.

SEM LIVINHO II

Fato curioso: muitos rondonopolitanos só ficaram sabendo da existência do tal MC Livinho devido a confusão. Fica a torcida sobre a resolução do problema, devolvendo o dinheiro do ingresso para quem pagou e também cobrindo o prejuízo do empresário que teve seu equipamento quebrado.

CUSTEIO DE DESPESAS MÉDICAS A MAGISTRADOS É CONTESTADA

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, entrou com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo a suspensão da indenização por atendimento médico e internação hospitalar paga a magistrados de Mato Grosso, ativos e inativos, e aos seus dependentes, a qual considera inconstitucional. Ele também solicita o fim do pagamento de passagens aéreas aos magistrados em caso tratamento em outro estado. Janot argumenta que os benefícios, previstos nos artigos 210 e 228 da Lei 4.964, de 26 de dezembro de 1985, são inconstitucionais porque os magistrados devem receber somente o salário, em parcela única, sem gratificações adicionais.