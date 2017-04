ATESTADOS DE IDONEIDADE

Com a lista dos 33 nomes (muita gente garante que ainda vem mais sete, para completar os 40 do Zé Riva), além dos estragos feitos, principalmente em cima do ex-prefeito Percival Muniz e do deputado Sebastião Rezende, também pode ser computado méritos para o ex-deputado Jota Barreto, que não teve o seu nome citado, e para o prefeito Zé do Pátio, que foi realçado pelo delator famoso como um dos poucos que nunca recebeu propina na Assembleia Legislativa. Ser honesto hoje virou o maior diferencial na classe política.

ELEIÇÕES

Já mirando 2018, o mandatário do PMDB no Estado, Carlos Bezerra, tratou de passar por Rondonópolis e anunciar a liberação de um recurso exorbitante. Falar em buscar, tentar, pleitear… Basta ter voz. Fazer bonito com um discurso envolvendo mais de R$ 100 milhões em verbas é algo sério, não pode ser apenas politicagem. O jeito é aguardar pra ver se o dinheiro chega mesmo ou não. Ainda bem que existem as cadeiras…

VEM MESMO?

Outro detalhe que chama atenção nas declarações do deputado federal Bezerra, é que esses 100 milhões previstos para obras no Aeroporto são pelo PAC (Plano de Aceleração do Crescimento), justamente o PAC que teve um grande corte de recursos no orçamento da União. Resta aos rondonopolitanos rezar, junto ao Bezerra, para que esse dinheiro para o nosso Aeroporto não esteja no corte do Temer.

FEIRA DE LIVROS ESPÍRITAS

Começa nesta segunda (3), a 14ª Feira de Livros Espíritas na Praça Brasil. A feira é uma homenagem ao aniversário de Chico Xavier, que transcorre neste domingo (2), onde obras espíritas de cunho científico, filosófico, moral e religioso pela pena mediúnica de Chico Xavier estão expostas. Todo dinheiro da venda dos livros será revertido para o Hospital Paulo de Tarso de Rondonópolis.