RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDA I

Ainda resquício da crise que afetou nos últimos anos o setor de transporte de cargas na região, o pedido de recuperação judicial protocolizado pelo Grupo Roma Transportes, que inclui a Transportadora Roma Ltda, entre outras empresas, com matriz em Rondonópolis, foi autorizado pelo juiz da Quarta Vara Cível de Rondonópolis, Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDA II

Segundo informado, as empresas do grupo possuem um quadro de funcionários composto por 450 colaboradores diretos, possuindo uma frota de 210 caminhões. Enfatizaram que pretendem, através do processo de recuperação judicial, negociar a dívida junto aos fornecedores, reduzir o pagamento de juros abusivos, voltar a crescer, manter os empregos existentes e gerar novas vagas. O grupo diz possuir uma dívida de R$ 70,4 milhões.

NO VENTILADOR I

E o depoimento do ex-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, José Riva, balançou as estruturas da política no Estado, com o nome de figurões sendo revelados como possíveis participantes de esquema de corrupção. Ao que parece, Riva não quer levar sozinho a fama de ficha suja que conquistou, e pretende carregar o máximo de nomes junto.

NO VENTILADOR II

Entre os nomes, o do atual Ministro da Agricultura Blairo Maggi, que anda bastante ocupado com a operação Carne Fraca. Blairo, que anda se desdobrando para tentar evitar um estrago maior na economia do Brasil devido a corrupção do setor da carne, agora tem algo a mais para se preocupar e muitos questionamentos para responder. Além do ministro, muita gente terá que explicar muita coisa, inclusive aqueles que andavam com a “barba” de molho…

POR FALAR EM…

José Riva, a notícia de uma condenação de 21 anos e oito meses de prisão, sob acusação de peculato, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha, foi bem recebida. Agora, a grande questão é: e o dinheiro? No Rio de Janeiro, parte do valor desviado pelo ex-governador Sérgio Cabral foi recuperado e devolvido ao Estado. E por aqui? O dinheiro desviado ficará com quem?

VLT

O Estado vai pagar R$ 922 milhões para a conclusão integral da implantação do VLT em Cuiabá. A previsão é de que as obras sejam retomadas em maio deste ano com prazo de conclusão total de 24 meses. O modal, deveria ter sido entregue em 31 de março de 2014. Um dinheiro absurdo já foi gasto com essa obra, e agora mais uma quantia absurda será utilizada para finalizá-la. Ao que parece, o efeito Silval Barbosa nas contas do Estado vai ecoar por muitos e muitos anos.