O julgamento da denúncia feita pelo Dom Bosco contra o União será realizado pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-MT) da Federação Mato-grossense de Futebol (FMF) nesta terça-feira (4), a partir das 19h, na sala do TJD em Cuiabá. A denúncia sede deve a uma possível irregularidade do Colorado que teria colocado em campo na primeira partida do Estadual dois atletas que deveriam cumprir suspensão dada ainda em 2016. Mais informações na edição desta terça-feira do Jornal A TRIBUNA.