Para que o contribuinte não seja prejudicado por um erro da prefeitura, vereador quer mais prazo para o pagamento do IPTU com desconto

O vereador Thiago Muniz (PPS) sugeriu ontem na reunião da ordem do dia da Câmara Municipal, aos demais vereadores, que cobrem da Prefeitura de Rondonópolis a prorrogação do pagamento do IPTU com desconto que termina amanhã (13).

“O poder público municipal cometeu um erro com a emissão de muitos dos boletos de IPTU que tiveram calculados aumentos de até 50% além do valor real da inflação. A população precisa desta prorrogação para que a prefeitura corrija o erro e o contribuinte tenha o direito ao pagamento com desconto”, justifica o parlamentar.

Ele explica que o mais viável é a prefeitura enviar, ainda nesta quarta-feira, um projeto em regime de urgência à Câmara para que a prorrogação do pagamento com desconto seja autorizada pela Casa de Leis. “Também vamos pedir explicações à prefeitura para sabermos o que realmente provocou esta situação”, avisou Thiago Muniz.

O erro admitido pela prefeitura de Rondonópolis, conforme notícia veiculada ontem pelo jornal A TRIBUNA, tem causado preocupação e transtornos aos contribuintes que deverão, por meio de recurso, pedir o recálculo, enquanto a própria prefeitura já poderia corrigir o erro e oferecer novo prazo para os donos de imóveis pagarem corretamente o seu IPTU.

Ontem, a prefeitura de Rondonópolis, por intermédio da Secretaria de Receita, informou que dos 105 mil carnês de IPTU, foram encontradas irregularidades no cálculo de 1,2 mil, cerca de 1%, mas que já está trabalhando para regularizar a situação, porém não informou como, mas ressaltando que o erro não causará danos aos contribuintes. Porém, eles [contribuintes] terão que procurar a prefeitura para que a equipe técnica possa analisar e recalcular o valor devido.

A prefeitura também informou que está em análise a possibilidade de prorrogar o prazo de validade dos carnês garantindo o desconto, mas é necessário aguardar o vencimento das guias para evitar conflitos.

O valor de reajuste no IPTU deste ano é de 7,38%, o que corresponde à inflação entre dezembro de 2015 a novembro de 2016. Desta forma, quando se trata da aplicação da inflação, o aumento não precisa passar pelo crivo da Câmara Municipal.