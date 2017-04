No assalto, cinco criminosos invadiram uma residência no bairro Jardim Belo Horizonte e roubaram duas caminhonetes, sendo uma Toyota Hilux e uma Ford Ranger



O terceiro suspeito de envolvimento no roubo de duas caminhonetes no bairro Jardim Belo Horizonte, em Rondonópolis, foi preso pela Polícia Judiciária Civil, na sexta-feira (14.04), após ser identificado nas investigações da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos do município (Derf). As informações foram divulgadas pela assessoria da PJC.

Segundo a polícia, o acusado Anderson Vedum Rosa, 27 anos, teve o mandado de prisão preventiva decretado sob a acusação de roubo majorado, ocorrido no último domingo (09.04). Segundo as investigações da Derf, Anderson teria sido responsável por conduzir um dos veículos até o sítio, onde foram localizadas as caminhonetes.

No assalto, cinco criminosos invadiram uma residência no bairro Jardim Belo Horizonte e roubaram duas caminhonetes, sendo uma Toyota Hilux e uma Ford Ranger, além vários objetos do interior da casa.

Os veículos roubados foram encontrados em um assentamento, a 60 km de Rondonópolis, no sentido Poxoréu, na segunda-feira (10). No local, os policiais prenderam um homem de 20 anos, por receptação. Ele teria ajudado a quadrilha a esconder as caminhonetes roubadas no bairro Jardim Belo Horizonte.

Um outro suspeito também foi preso na segunda-feira (10), sendo encontrados em sua casa diversos objetos das vítimas do assalto, como um notebook da marca positivo, um outro computador, além de trouxa de substância análoga à cocaína, nos trilhos da janela do quarto, e duas trouxas grandes da mesma substância embaixo de uma cômoda no quarto.