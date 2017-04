O coronel da reserva e ex-deputado estadual Pery Taborelli (PV) sofreu mais uma derrota na Justiça. Ele foi condenado pelo Tribunal de Justiça a 2 anos e 4 meses de prisão, além de multa de R$ 30 mil, no último dia 29, por suposto crime de abuso de autoridade e apreensão ilegal de menores quando era coronel da Polícia Militar na cidade de Rosário Oeste. Taborelli cumprirá a pena em regime semiaberto, porém pode recorrer da decisão.

De acordo com a acusação, enquanto coronel da reserva da PM, o ex-deputado prendeu três menores de forma truculenta, durante a festa em comemoração aos 150 anos do município de Rosário Oeste, ocorrida no mês de junho de 2011. Populares teriam reclamado que adolescentes estavam consumindo bebida alcoólica no local. Taborelli então abordou um grupo e teria conduzido um dos jovens à delegacia, no porta-malas de uma viatura e não no camburão.

A defesa alegou que Taborelli apenas cumpriu seu dever legal, tendo em vista ser autorizada a intervenção da Polícia Militar em situações em que adolescentes estejam consumindo bebida alcoólica.

Porém, o Ministério Público argumenta que não houve qualquer registro de situação de risco a menores. O desembargador rejeitou parte dos argumentos apresentados pelos advogados de defesa, mas entendeu que a pena merecia sofrer redução. Os desembargadores Juvenal Pereira e Marcos Machado acompanharam o relator.