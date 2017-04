Estados e DF devem enviar lista unificada com pedidos de cirurgias para o Ministério da Saúde em 40 dias

O Ministério da Saúde anunciou que pretende criar uma fila única para a realização de cirurgias eletivas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o país. Cada estado terá até 40 dias para enviar à pasta uma lista com todos os pedidos de cirurgias. Com os dados, o Ministério vai analisar os procedimentos mais solicitados e reorganizar a distribuição de verbas.

A medida será pré-requisito para receber R$ 360 milhões que serão destinados para a realização de mutirões. A intenção é que todas as consultas, exames e pedidos de cirurgias fiquem em um cadastro único para que a dimensão das demandas em cada estado seja conhecida. A resolução que trata do assunto foi aprovada ontem (27).

Ficou decidido ainda que a próxima etapa para unificação da fila será condicionar o repasse do Teto MAC (que define os repasses mensais para custeio de ações de média e alta complexidade) dos estados e municípios ao envio das informações sobre a demanda por cirurgia eletiva. Na próxima reunião será definido o prazo para o bloqueio das verbas às gestões que não atenderem a essa solicitação.

Conforme a publicação, o Estado tem 40 dias para somar suas informações aos dos municípios e enviar ao Ministério da Saúde a quantidade de pacientes que aguarda por cirurgia em Mato Grosso. A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) ainda não definiu como será feito este procedimento.

Em Rondonópolis, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a fila para cirurgias eletivas no Município é grande, e que em alguns casos, como por exemplo para problemas na vesícula, 800 pessoas aguardam pelo atendimento, e os números altos seguem pelos demais procedimentos eletivos.