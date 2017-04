O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur) já fala em acionar a Prefeitura na Justiça para o cumprimento da lei e o pagamento integral do auxílio transporte aos servidores da educação que atuam na zona rural de Rondonópolis. A informação é da presidente do Sispmur, Geane Lina Teles.

A atual administração, como foi noticiado ontem pelo A TRIBUNA, reduziu o pagamento do auxílio transporte que deveria ser pago de acordo com o salário base da categoria. O pagamento integral do benefício é garantido por lei para custeio do deslocamento diário dos profissionais, mas vem sendo pago apenas sobre os 21 dias trabalhados.

Ontem, durante a sessão da Câmara Municipal, a secretária de Educação, Carmem Monteiro e o procurador geral do município, Anderson Flávio Godoy, prestaram esclarecimentos acerca do pagamento do auxílio transporte.

O procurador explicou que a remuneração trata-se de uma indenização e esta se refere aos dias trabalhados. “Se houver equívocos, estes devem ser identificados e abatidos. É uma questão de interpretação, se o valor pago é justo ou não, pago ou não, é outro caso. Deve-se levar em conta a interpretação e legalidade da lei”.

Carmem Monteiro afirmou que irá reunir a equipe da Semed para analisar a questão. “Me parece haver dúbia interpretação da lei e isso precisa ser debatido para chegar a um denominador final. Vamos estudá-la [lei] para, posteriormente, emitir um parecer”.

“O entendimento deles não é o correto, porque a lei é bem clara: é o pagamento sobre o vencimento base mensal. O servidor quer somente que se cumpra a lei e pague aquilo que é devido. Desde 2001, a lei regulamenta desta forma e paga desta forma, ou seja, sobre o salário base. Estamos aguardando o posicionamento final da atual gestão. Já temos um pedido de liminar sendo elaborado, mas como houve a possibilidade de uma nova posição da administração que deverá se pronunciar até quarta-feira que vem (12),iremos aguardar mais um pouco. Mas caso a decisão não seja favorável aos servidores, iremos acionar a prefeitura na Justiça para garantir o direito dos trabalhadores”, avisou a sindicalista.