O Sinop é o primeiro finalista do Campeonato Mato-grossense de 2017. O Galo do Norte venceu o Dom Bosco por 4 a 0, em jogo realizado neste domingo (16) no Estádio Gigante do Norte, em Sinop. Na primeira partida da semifinal, o time comandado pelo técnico Marcos Birigui havia batido o Azulão da Colina por 3 a 2, na Arena Pantanal, em Cuiabá, no dia 9 de abril.

Os gols do Sinop vieram no segundo tempo com Jorge Preá (2), Cabralzinho e Andrezinho. Agora o Galo do Norte vai enfrentar o vencedor de Luverdense e Cuiabá, na final.

O Cuiabá recebe o Luverdense no próximo domingo (23), às 15h, na Arena Pantanal, em Cuiabá. No primeiro embate entre as duas equipes, no dia 9 de abril, no Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, o Verdão do Norte havia batido o Dourado por 1 a 0.