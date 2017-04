O Sindicato dos Produtores Rurais de Rondonópolis (MT) vai realizar no próximo dia 12 de abril (quarta-feira) uma Assembleia Geral Extraordinária para discutir os reflexos da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que aprovou a constitucionalidade da cobrança do Fundo de Apoio ao Trabalhador Rural (Funrural) – contribuição social cobrada ao produtor rural em percentual sobre o valor bruto de suas receitas.

O Sindicato Rural vai colocar em votação, durante a assembleia, um pedido para que a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato) peça o afastamento do presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), João Martins da Silva Junior. O pedido se deve, segundo a diretoria do sindicato, ao posicionamento do presidente da CNA que apoiou a decisão do STF, o que para a entidade não atende os interesses dos produtores rurais.

A diretoria também pretende sugerir à Famato a alteração estatutária da CNA, impossibilitando a reeleição para presidência e diretoria executiva. Solicita ainda uma alteração na forma da representatividade de votos da CNA, levando em consideração o número de produtores rurais ativos em cada unidade estadual, aplicando-se o sistema proporcional de eleição.

Ao final da apresentação das pautas haverá o posicionamento dos associados sobre o Funrural. Lembrando que esse posicionamento também vai ser enviado à Federação. A primeira convocação da Assembleia será às 18 horas, com a maioria dos associados com direito a voto, e a segunda convocação às 19 horas, com presença mínima de dez associados.

O Sindicato Rural de Rondonópolis possui 354 associados com direito a voto. Podem participar do ato associados que estão quites e em gozo de seus devidos direitos sindicais. A assembleia será realizada na sede do sindicado que fica na Rodovia MT 270, no Parque de Exposição Wilmar Peres de Farias. (Com assessoria)