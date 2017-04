Conforme a prefeitura, a multa, em caso de quebra de contrato, pode chegar a três milhões de reais

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat) estuda três possibilidades para livrar os motoristas e motociclistas de Rondonópolis dos altos custos do Pátio Rondon, local onde são acolhidos os veículos apreendidos no trânsito da cidade. A informação foi repassada ontem pelo secretário Rodrigo Metello (PMDB).

“Estamos agora com três alternativas para resolver a situação do Pátio Rondon, que foi uma promessa de campanha do prefeito Zé Carlos do Pátio. A princípio, a administração não fechou o local porque existe uma multa de quebra de contrato. Mas ainda não descartamos a possibilidade do fechamento. Uma segunda opção seria reduzir os valores das taxas ou entregar a responsabilidade dos veículos apreendidos para o Governo do Estado de Mato Grosso”, explicou o secretário.

Conforme Rodrigo Metello, a multa contratual em caso da Prefeitura de Rondonópolis decidir pelo cancelamento do serviço, poderá chegar a R$ 3 milhões. “Com esta crise que o Brasil enfrenta, não seria nada bom para a cidade a prefeitura arcar com uma multa deste valor. É uma situação que está sendo muito bem avaliada, inclusive pela Procuradoria do Município, que vem buscando uma forma de atender a população com o fechamento do local ou a redução dos valores da taxa sem que a prefeitura arque com essa multa milionária”, ressaltou.

Procurado pela reportagem, o prefeito Zé Carlos do Pátio alegou que a Procuradoria está com uma demanda grande de serviços e isso vem provocando esta morosidade. “Já convocamos três procuradores aprovados no concurso, mas apenas um compareceu para tomar posse. No entanto, a minha posição é pela desativação do Pátio Rondon, assim como prometi na campanha eleitoral que seria feito”, afirmou o prefeito.