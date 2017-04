O funcionalismo público estadual já tem três categorias confirmadas na paralisação nacional que ocorre no próximo dia 28, contra as reformas da previdência e trabalhista propostas pelo governo Michel Temer. Servidores da Educação, Saúde e também do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) devem participar da greve geral, conforme informações dos sindicatos que representam as categorias. A reportagem completa você encontrará na edição desta quarta-feira (19) do Jornal A TRIBUNA.