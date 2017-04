Os servidores da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas) participaram do evento “Promoção da Cultura de Integridade Pública”, no Espaço Cultural Liu Arruda do Tribunal de Contas do Estado (TCE), no Centro Político e Administrativo, em Cuiabá. O evento faz parte da implementação do Programa de Integridade no Serviço Público, desenvolvido pelo Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção (GTCC).

O evento abordou diversos canais que auxiliam a promoção na Transparência Pública, controle social e prevenção da corrupção. Além do Programa de Integridade, foi apresentado o Portal Transparência do Governo do Estado, o Canal de Denúncias, a funcionalidade do GTCC, além de uma palestra sobre “A corrupção no serviço público”, ministrada pelo conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Moisés Maciel.

O secretário de Transparência e Combate à Corrupção, Fausto José Freitas da Silva, enfatizou que o preço da corrupção é muito caro e sempre é cobrado de toda a população, com a precarização do serviço público devido aos desvios e má aplicação do recurso público. “O cidadão é o grande prejudicado com a corrupção. O Gabinete foi criado para trazer mais transparência as ações e ser mais um canal de apoio para o servidor e toda a população. Criamos o Canal de Denúncia, com ele é possível, de forma anônima, fazer denúncias de atos ilícitos e que andam fora da probidade. Temos o apoio de várias instituições para qualificar essas denúncias. Outra forma de acompanhar o estado é ter acesso aos gastos públicos, para isso reformulamos o Portal Transparência, que é a maior ferramenta de controle social que o cidadão tem ao seu inteiro dispor”, informou o secretário.

O conselheiro do TCE, Moisés Maciel, que preside a Rede de Controle da Gestão Pública de Mato Grosso, com cerca de 14 instituições, destacou a responsabilidade dos servidores públicos no combate à corrupção nos órgãos públicos em que são lotados. Segundo o conselheiro, a corrupção é responsabilidade de todos, pois para acontecer ela precisa de um conluio entre o corruptor e o corrompível. “O corrupto só existe porque conta com o silêncio de quem está próximo. Infelizmente, no Brasil, temos um cultura de que o problema é sempre do outro, nunca é nosso. Aqui não se ensina nas escolas e nem em casa como ocorre nos países nórdicos, por exemplo, quando vemos um crime ser cometido ficamos calados, somos tão responsáveis pelo ilícito quanto quem o cometeu”, explicou Moisés Maciel.