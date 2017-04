O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quinta-feira (27), por 10 votos a 1, mudar o entendimento sobre a incidência do teto salarial para servidores que podem acumular cargos efetivos. De acordo com decisão, o cálculo do teto vale para cada salário isoladamente, e não sobre a soma das remunerações. Na prática, estes servidores poderão ganhar mais que R$ 33,7 mil, valor dos salários dos próprios ministros do Supremo, valor máximo para pagamento de salário a funcionários públicos. A reportagem completa você confere na edição desta sexta-feira (28) do Jornal A TRIBUNA.

Fonte: Agência Brasil