A Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc) vai oferecer, a partir do dia 25 de abril, aulas de braille para professores da rede regular de ensino que atuam com alunos deficientes visuais. O curso tem duração de quatro meses.

O sistema braille é necessário no processo de leitura e escrita do aluno deficiente visual. O curso também vai orientar os professores em relação à metodologia Soroban e confecção de materiais pedagógicos adaptados.

Seis professores serão responsáveis pela formação, que abordará a história do braile, conceitos, normas técnicas, representação dos pontos no processo de alfabetização, escrita, simbologia, numerais, sinais da matemática e outros assuntos didáticos.

As aulas, ofertadas no Centro de Apoio e Suporte à Inclusão da Educação Especial (Casies), em Cuiabá, serão divididas em práticas e teóricas, além de oficinas pedagógicas de produção e adaptação de materiais pedagógicos.

Duas turmas serão abertas, sendo uma no período matutino e outra no vespertino. As primeiras aulas estão marcadas para os dias 25 e 26 de abril.

Para inscrição e mais informações sobre o curso, pelo telefone (65) 3321-4346. O Casies está localizado na Rua dos Crisântemos, nº 16 – Jardim Cuiabá, na Capital do Estado.