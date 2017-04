O Lions Clube Rondonópolis São José Operário, que fica localizado na Vila Operária, foi arrombado e furtado na noite da última terça-feira (25), e diversos objetos foram levados do local. O clube de serviços, que desenvolve ações para melhorar a qualidade de vida das pessoas, têm um projeto social para crianças no local. São oferecidas aulas gratuitamente de violão, flauta e teclado, porém, instrumentos foram levados pelos criminosos.

Conforme integrantes do clube de serviços, foram furtados cinco violões da marca Condor, um teclado Yamaha, 100 unidades de pratos de vidro, 60 copos de vidro, duas travessas, dois fardos de refrigerantes e um saco que estava cheio de brindes. “Fazemos um apelo para quem souber de algo, uma pista, ou de alguém vendendo os violões ou o teclado, por favor avise a polícia”, disse Edineia Benitez, que é integrante do Lions Clube.