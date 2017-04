O Solidariedade (SD) poderá ser o primeiro partido político, em Rondonópolis, a promover o rodízio entre vereadores e suplentes na Câmara Municipal. “Alguns parlamentares já se manifestaram pelo começo do rodízio ainda neste ano. Mas esta será uma discussão em grupo antes de qualquer decisão”, antecipou Juary Miranda, líder do prefeito.

Uma destas manifestações revelada por Juary Miranda é do vereador Vilmar Pimentel, que afirmou ontem à reportagem que ele necessita se licenciar do cargo para tratar de questões particulares pendentes que precisam de sua dedicação total. “Mas essa possibilidade eu pretendo discutir com o grupo. A decisão do grupo é que vai nortear o meu licenciamento ou não”, reiterou Pimentel, que é líder do SD na Câmara Municipal.

Nas eleições do ano passado, o SD conseguiu eleger quatro vereadores, sendo Vilmar Pimentel, Orestes Miráglia, Batista da Coder e Juary Miranda. Os três primeiros suplentes da chapa são, pela ordem, o advogado Júnior Mendonça, Pedro Augusto, que é irmão de Zé do Pátio, e o defensor público Valtenir Pereira.

LEI PROMULGADA

O projeto aprovado pela Câmara Municipal no último dia 19, que altera a lei orgânica do município, possibilitando que os vereadores possam pedir licença por até 30 dias para tratar de questões particulares, uma forma encontrada para legalizar os chamados “rodízios” entre os vereadores e seus suplentes, já foi promulgado pela Câmara Municipal, mas somente passará a valer a partir de uma outra alteração no Regimento Interno da Casa de Leis.

Segundo apurado pela reportagem, qualquer alteração na Lei Orgânica não é preciso autorização do Poder Executivo. Sendo assim, o projeto não dependeu da sanção do prefeito Zé Carlos do Pátio (SD).

Para a licença de 30 dias passar a valer, os vereadores devem fazer uma outra alteração, desta vez no Regimento Interno da Câmara Municipal, fato que deverá ocorrer nas próximas sessões do Legislativo.

Quando a nova lei passar a valer, quem poderá retornar à Câmara por até um mês é o ex-vereador Reginaldo Santos (PPS), primeiro suplente da coligação que reelegeu Thiago Muniz (PPS), que deverá se licenciar.

Outro acordo de rodízio que está sendo cogitado é na coligação “Renovar e Avançar” composta pelos partidos PRB, PV, PRP, PDT, PC do B, PTC e PPL que elegeu os vereadores Sílvio Negri (PC do B) e o professor Sidinei (PDT).

A princípio, um destes dois se licenciariam para assumir o primeiro suplente da coligação, o servidor municipal de carreira e ex-secretário de Meio Ambiente Lindomar Alves (PV).

Os vereadores do PRTB, Roni Cardoso e Moacir José da Silva, o Bilu da Areia, também cogitam a possibilidade de se licenciarem para que os suplentes tenham experiência à frente do trabalho legislativo. O primeiro suplente a assumir com o licenciamento de qualquer um deles é Jaime Cícero Amador Ferreira, o Kiko, do PRTB. Os vereadores do Solidariedade também poderão fazer o rodízio com os seus suplentes.