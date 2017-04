Sem forçar e nem passar sustos, o São Paulo venceu o Linense por 2 a 0 na tarde deste domingo, pela primeira partida das quartas de final do Paulistão. Foram 23 finalizações do Tricolor Paulista (contra cinco do Linense, nenhuma delas que oferecesse perigo ao goleiro Renan Ribeiro), mas o primeiro gol da partida foi contra – Diego Felipe tentou cortar um passe de Rodrigo Caio e mandou para o fundo da rede aos quatro minutos do segundo tempo – e o segundo só saiu nos acréscimos, com Lucas Pratto, aos 48 minutos da segunda etapa.

O duelo foi realizado no Morumbi, apesar de o mando de campo ter sido do Linense, porque o estádio do clube do interior paulista não tem capacidade para abrigar um jogo decisivo. Os dois clubes concordaram em dividir a renda das duas partidas. O público, porém, ficou bem abaixo da expectativa: 15.480 pagantes, gerando renda bruta de R$ 396.216,00 e líquida de R$ 121.431.04. O clube de Lins recebeu pouco mais de R$ 60 mil com jogo no estádio do São Paulo. Na primeira fase, levou R$ 320 mil em partida contra o Palmeiras na Fonte Luminosa.

O jogo da volta também será na casa tricolor, no próximo sábado, às 15h. O São Paulo jogará com a vantagem do empate para se classificar. Se perder por um gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. O Linense avança direto se vencer por dois gols.

Antes de decidir a vaga nas semifinais do Paulistão, porém, o São Paulo estreará na Copa Sul-Americana contra o Defensa y Justicia, na Argentina, nesta quarta-feira.