São Paulo registra o mês de março mais seco dos últimos 8 anos – 10h53′

A cidade de São Paulo registrou 160,3 milímetros (mm) de chuva em março, o menor volume para o mês desde 2009, quando a precipitação totalizou 125,7 mm. A média histórica para o mês é de 188,8 mm. O levantamento foi divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O instituto utiliza dados aferidos no Mirante de Santana, zona norte da capital paulista. Foram observados 12 dias chuvosos em março, enquanto a média é de 15 dias. O dia com maior volume de chuva no período foi 7 de março, com 43,6 mm.

A maior temperatura do mês foi registrada no dia 12, quando os termômetros marcaram 31,5 °C. A temperatura média diária máxima foi de 27,3 °C, a mesma da série histórica para março.

Apesar do tempo seco em março, o mês de janeiro na capital paulista foi considerado o quinto mais chuvoso dos últimos 74 anos, com precipitação de 424,2 mm, de acordo com Inmet. O último recorde para janeiro havia sido observado em 2011, quando choveu 493,7 mm.

Fonte: Agência Brasil