Será realizado no dia 30 de abril, em Rondonópolis o 9º Leitão no Rolete. O evento ocorrerá no Centro de Eventos Santa Terezinha, a partir das 11h. A iniciativa é promovida pelo Rotary Club Rondonópolis e pela Associação dos Engenheiros Agrônomos da Grande Rondonópolis (Aeagro).

De acordo com a presidente do Rotary Club Rondonópolis, Edir Taube, a renda do evento beneficiará a Santa Casa e a Associação dos Pacientes Oncológicos de Rondonópolis (Apor). Mais detalhes na edição desta sexta-feira (21) do Jornal A TRIBUNA.