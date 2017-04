Organização fala em três mil manifestantes nas ruas da cidade; já a Polícia Militar calcula em 1.500 pessoas

A manifestação contra as reformas propostas pelo governo Michel Temer reuniu mais de três mil pessoas na manhã de ontem (28) em Rondonópolis, segundo a organização. A Polícia Militar (PM) estimou um público de 1.500 pessoas. Trabalhadores do setor público e privado, rural, entidades e movimentos sociais protestaram contra o que é considerada a maior retirada de direitos dos trabalhadores na história do País.

O protesto teve início por volta das 7h30 no ponto de concentração, em frente a agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), seguiu pelas ruas da cidade em caminhada e após percorrer o quadrilátero central, terminou na Praça Brasil onde um boneco do presidente Michel Temer foi queimado.

Aproximadamente 30 categorias paralisaram os serviços na cidade no dia de ontem. Entre os manifestantes estavam servidores do Judiciário, estudantes, professores da rede pública e privada, servidores de universidades, policiais, trabalhadores do sistema prisional, carteiros, trabalhadores do transporte, movimentos sociais, bancários, trabalhadores da saúde, dentre outros. O transporte coletivo parou por duas horas e os mototaxistas realizaram um buzinaço na região Central. O protesto aconteceu de forma pacífica e nenhum incidente foi registrado.

Apesar da boa adesão, o comércio e a grande maioria das agências bancárias funcionaram normalmente. Aproximadamente 20% das escolas abriram e os serviços considerados essenciais, como segurança e saúde, também estavam dentro da normalidade.

BRASIL

Em várias cidades do país, trabalhadores de diversas categorias participaram da chamada greve geral convocada pelas centrais sindicais, em protesto contra as reformas. Na maioria das cidades, o transporte público não funcionou e diversos serviços foram interrompidos. Os manifestantes protestaram também com bloqueios de vias e rodovias, e em algumas cidades houve confronto com a polícia. Atos de vandalismo também foram registrados.

O ministro da Justiça, Osmar Serraglio, criticou as manifestações realizadas pelas centrais sindicais contra as reformas trabalhistas e da previdência. Serraglio afirmou que os protestos não têm sentido e que as manifestações foram pífias. Para dirigentes da Central Única dos Trabalhadores (CUT), a paralisação foi uma das maiores dos últimos 100 anos e apenas iniciou a união dos trabalhadores contra as reformas.

O número total de trabalhadores que aderiram a greve no país não foi divulgado pela organização até o fechamento da edição. A imprensa internacional classificou a paralisação como a maior desde 1989.