Acontece neste sábado (29/04) a palestra sobre saúde e alimentação saudável promovida pelo nutricionista naturopata João Vaz. O encontro será realizado na Câmara de Vereadores de Rondonópolis a partir das 19 horas, a entrada é um quilo de alimento não perecível.

Na palestra, o nutricionista abordará questões de prevenção e tratamento de doenças como colesterol, diabetes e pressão alta por meio da alimentação. O encontro é uma promoção da Igreja Adventista do 7º em parceria com a Câmara de Vereadores com o objetivo de orientar a população sobre hábitos saudáveis a fim de que todos tenham uma boa saúde.

João Vaz é nutricionista, naturopata, bio e ortomolecular, é membro do Conselho de Saúde do município de Caldas Novas –GO, viaja pelo Brasil dando palestras e orientações sobre saúde. É a primeira vez que estará em Rondonópolis.