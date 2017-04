EVENTOS DO TCE

Começam no dia 26 de abril, em Rondonópolis, os programas de capacitação de agentes políticos (Democracia Ativa), administração pública (Gestão Eficaz), e sociedade civil organizada (Consciência Cidadã) do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT). O município será o quarto em 2017 a receber os programas, cujo objetivo é garantir à sociedade um serviço público eficiente e de qualidade. Leia mais sobre o assunto na edição desta sexta-feira (21) do Jornal A TRIBUNA.