O estado de Mato Grosso acaba de receber uma unidade da empresa Itaeté Rental, que traz a novidade da locação de máquinas e equipamentos com mão de obra especializada. Os serviços prestados atendem os mais diversos segmentos, especialmente o industrial, a produção agrícola e a construção civil.

A Itaeté Rental surgiu objetivando oferecer ao mercado uma empresa especializada no fornecimento de soluções em locação de máquinas, com uma versatilidade de equipamentos e serviços com mão de obra especializada, permitindo assim um atendimento que visa às necessidades de cada projeto, oferecendo soluções customizadas e diferenciadas aos clientes. Além disso, há garantia de disponibilidade e alto padrão de segurança.

Os equipamentos ofertados pela Itaeté Rental são: pá carregadeira, mini pá, retroescavadeira, escavadeira hidráulica, plataforma elevatória, manipulador e empilhadeira. As máquinas podem ser usadas para os mais diversos serviços, como movimentação de cargas, carregamento de vagões e caminhões, abastecimento a granel de maquinários para produção industrial, preparação de solo para plantio e colheita, produção agrícola, entre outros. A amplitude de serviços atendem desde a execução de trabalhos específicos a contratos de longa duração.

Entre alguns dos diferenciais da Itaeté Rental estão a manutenção e serviço técnico por conta da empresa; disponibilidade de equipamentos; certificação; serviço com mão de obra especializada; atendimento técnico 24 horas por dia; frota de equipamentos novos e alta performance operacional; disponibilidade de técnicos especializados em segurança; e equipamentos com balança e tombador. Dessa forma, a contratação dos serviços da Itaeté facilitam e melhoram a gestão das empresas contratantes.



Vale destacar que a Itaeté Rental faz parte da Itaeté Movimentação – Logística Ltda, referência no mercado nacional, sendo uma das únicas empresas brasileiras a ter um sistema de gestão integrada, pautadas em normas internacionais, com certificações nas ISOs 9001,14001 e OHSAS 18001. Esse diferencial garante à corporação uma vantagem competitiva diante das demais concorrentes, e atesta a qualidade dos serviços prestados pela Itaeté junto aos clientes.

Atualmente a empresa faz parte do Grupo Itaeté e, desde sua fundação em 1986, prioriza a fidelização de seus clientes, com a prestação de serviços de qualidade. Não por menos os trabalhos da Itaeté Rental no mercado vêm apresentando destacada expansão, possuindo unidades no Paraná, em Curitiba, Paranaguá e Araucária, em São Paulo, na cidade de Paulínea, agora em Mato Grosso, na cidade de Rondonópolis, e já estuda a implantação de outras filiais ao longo do território nacional.

O grupo também é formado pelas empresas Itaeté Conect, Itaeté Seminovos, Itaeté Logística, Itaeté construtora de obras Ltda, Egas distribuidora de peças, Sudani, e Grafo participações.

Em Rondonópolis, a Itaeté Rental fica na Rua Ademir de Jesus Ribeiro, 2777, Parque Universitário. Outras informações (66) 3421-3550/99937-4516 ou www.itaeterental.com.br