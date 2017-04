Será inaugurada e ativada hoje em Rondonópolis a 14ª CIPM de Força Tática, que terá sua sede dentro das dependências do 4º Comando Regional da Polícia Militar (PM). A cerimônia, marcada para as 17 horas, deve contar com a presença de autoridades da segurança pública do Estado e locais.

Com a ativação da Companhia, a cidade deixa de ter um Pelotão de Força Tática, vinculado ao 5º Batalhão de Polícia Militar (PM), e passa a ter a Companhia Independente, que responderá ao 4º Comando Regional. A mudança foi publicada por meio de uma portaria no dia 20 de março, assinada pelo comandante-geral da PM de Mato Grosso, coronel PM Jorge Luiz de Magalhães.

O atual comandante da Força Tática em Rondonópolis, que estará também à frente da 14ª CIPM, major PM Gleber Candido, fica responsável pelo comando de 75 policiais, distribuídos em três pelotões: Patrulhamento Tático, Moto Patrulhamento e Choque.

Para integrar a Força Tática, o policial precisa passar por diversos treinamentos especializados, como o Curso de Capacitação Rotam, Curso de Operações Rotam, choque, motociclista policial ou moto patrulhamento tático. “Atuamos como apoio a situações de crise, como assaltos com reféns, assaltos a banco, rebeliões em presídios, por isso, a necessidade da rigorosa capacitação”, lembrou o comandante.

A estrutura do prédio da 14ª CIPM conta com salas administrativas, alojamentos e auditório.