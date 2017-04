O Rondonópolis Hawks faz neste sábado (15) a sua estreia no Campeonato Estadual de Futebol Americano contra o Sorriso Hornets, às 18h, no Estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis. Nesta quarta-feira (12), a equipe da casa fez seu último treino de preparação para o compromisso no palco da partida. Essa foi a oportunidade dos atletas se ambientarem com o campo. Mais informações na edição desta sexta-feira (14) do Jornal A TRIBUNA.