O Rondonópolis Hawks volta a campo pelo Campeonato Estadual de Futebol Americano no dia 14 de maio, contra o Cuiabá Arsenal, em Acorizal. Na abertura da competição, no sábado passado (15), o time rondonopolitano perdeu para o Sorriso Hornets, por 37 a 12, em jogo realizado no Estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis. Mais informações na edição desta terça-feira (18) do Jornal A TRIBUNA.