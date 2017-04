O deputado estadual Sebastião Rezende, por meio do seu advogado Ronan de Oliveira Souza, informou que vai interpor ação judicial para reparação por danos morais e ação criminal contra o ex-deputado estadual José Riva. Em depoimento prestado à Justiça nesta sexta-feira (31/3), o nome de Rezende foi citado por Riva, junto com outros nomes de políticos, como constante da lista de parlamentares da Assembleia Legislativa de Mato Grosso que supostamente recebiam propina em troca de apoio.

Conforme Ronan de Oliveira, o depoimento prestado por Riva tenta atingir a honra e a dignidade do deputado Sebastião Rezende, que tem construído sua trajetória com base em princípios cristãos, éticos e morais, “pilares da formação de qualquer ser humano que prima pela correção e seriedade”. Nesse sentido, informa que Rezende exerce a profissão de engenheiro civil há mais de 30 anos, desde 1986, e que é advogado há mais de 20 anos, desde 1998, “sempre com uma vida irrepreensível em suas atividades profissionais”.

A defesa também destaca que a vida política de Rezende tem se pautado sempre no propósito de servir a comunidade. Nesse contexto, aponta que, eleito em sucessivos mandatos, o parlamentar, por decisão pessoal, nunca se envolveu em disputas e nunca ocupou cargo na Mesa Diretora da Assembleia Legislativa ao longo da sua vida pública, sempre primando suas ações políticas pelo desenvolvimento social e econômico e pelo fortalecimento das instituições que compõem o Estado de Direito e Democrático.

“Com base nestes princípios constitutivos da personalidade, ao longo da vida religiosa, profissional e política, assim não restam dúvidas em manejar o direito de ação consistente em interpelação judicial, ação constitucional de reparação por danos morais e ação criminal. Essa posição será tomada para proteger o zelo pelos direitos constitucionais de imagem e personalidade na busca de resguardar a honra”, repassou o advogado.

Além disso, a defesa de Rezende informou que vai continuar acompanhando os acontecimentos, para adotar outras medidas pertinentes.

A ação em que Riva foi ouvido apura suposto esquema que teria desviado R$ 61 milhões da Assembleia Legislativa, de 2005 a 2009.