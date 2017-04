O deputado estadual Sebastião Rezende tem envidado esforços junto a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) para destravar as obras de pavimentação da segunda pista do prolongamento da Rua Rio Branco, entre o Residencial José Sobrinho e o Bairro Antônio Geraldini, em Rondonópolis, que estão paralisadas. Além disso, uma grande erosão vem se formando e ameaça engolir a pista asfaltada e existente, o que interromperia o tráfego pela via.

Nesse sentido, Rezende encaminhou um requerimento à Sinfra em 17 de março passado cobrando esclarecimentos acerca da obra, que é responsabilidade do Governo do Estado. Em resposta, a Sinfra explicou que o valor do contrato é da ordem de R$ 3,355 milhões, tendo sido já pago R$ 1,102 milhão por serviços já executados. Além da pavimentação da segunda pista, várias ruas dos bairros Monte Líbano e Padre Lothar serão asfaltadas. Segundo informado, houve ordem de reinicio das obras em junho de 2016, mas um problema foi constatado.

Segundo a Sinfra, o projeto de duplicação do prolongamento da rua Rio Branco teve seu traçado original alterado porque passava por dentro de uma propriedade particular. Para evitar transtornos com desapropriação, a solução encontrada pela equipe do governo foi criar um contorno viário passando por fora da área privada até chegar a Avenida Contorno Norte. Assim, afirma que foi necessária a readequação no projeto, estando no aguardo agora da aprovação de uma reprogramação da Caixa Econômica Federal (CEF).

Rezende externou que a conclusão dessa obra é um anseio da sociedade que teme, inclusive, ficar com o acesso comprometido a vários bairros diante da erosão que avança no local onde foi iniciada a construção de um bueiro celular. Ele atesta que, como deputado estadual, vem envidando esforços para que as pendências burocráticas sejam resolvidas com celeridade, até pela grande quantidade de bairros que depende das obras de duplicação desse prolongamento viário.

Além de servir de acesso à BR-364, saída para Cuiabá, a referida via é a principal opção viária para um crescente número de pessoas que vem passando a residir nos vários bairros e loteamentos da região, como os residenciais Antônio Geraldini, Mathias Neves, Padre Lothar, João Morais, loteamento Jardim do Parque, entre outros.